Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeki Orhan Acet yönetimindeki 11 EE 243 plakalı otomobil ile Ahmet Bakal idaresindeki 11 AG 807 plakalı otomobil çarpıştı.





Çarpışmanın etkisiyle Şaziye Bakal, Furkan Bakal (25) ve Zeynep Bakal (22) yaralandı.





Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.