Bilecik'te Trafik Kazası
Bilecik'te, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü yara almadan kurtuldu.
Bilecik'te, otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe rampaların mevkisinde seyreden Yusuf İrineşi yönetimindeki 11 BA 880 plakalı otomobil, araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, İrineşi yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.