Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Osmaneli ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaneli ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y. yönetimindeki 53 DD 621 plakalı kamyonet, Osmaneli-Sakarya karayolunda, Yeşilçimen köy kavşağında İsmail D. idaresindeki 16 JP 872 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan şoförler, 112 Acil Servis ambulansıyla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.