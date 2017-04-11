Bilecik'te Trafik Kazası, 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü bir hafta içinde ikinci kazasını yaşadı.



Alınan bilgilere göre; Emre Y. yönetimindeki 45 SB 8263 plakalı motosiklet, Teyfikbey Caddesi üzerinden seyir halindeyken Şehitler Parkı önünde aniden yola çıktığı iddia edilen Suna Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılardan sağlık durumu daha ciddi olan ve yerde yatan Suna Ü.'yü olay yerine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilecik Devlet Hastanesine götürdüler. Sürücü Emre Y. ise; daha sonra ambulansa alınarak tedbir amaçlı onu da hastaneye götürüldü



Bir haftada ikinci kazası



Öte yandan sürücüsü Emre Y.'nin kullandığı motosiklet, geçtiğimiz 3 Nisan günü Dedeoğlu Caddesinde plakası alınamayan beyaz renkli bir otomobille de çarpışmıştı. - BİLECİK