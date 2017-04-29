Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Semehat Karagöl (36) yönetimindeki 34 GG 5072 plakalı otomobil, Osmaneli-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi.



Kazada yaralanan Karagöl, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.