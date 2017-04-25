Bilecik'te Trafik Kazası, 1 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarından Bilecik Belediyesi istikametine seyir halinde bulunan Hakan U. yönetimindeki 11 BB 011 plakalı otomobilin aynası, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte Mehmet Emin E.'ye (78) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan Mehmet Emin E., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücüsü ifadesi alınmak üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - BİLECİK