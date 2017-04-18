Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Erkek idaresindeki 42 DUP 09 plakalı tır, Bilecik-Osmaneli karayolu Yenişehir kavşağında Bülent Kavgacı yönetimindeki 11 AB 521 plakalı tıra arkadan çarptı.





Kazada yaralanan tır sürücüsü Kavgacı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.