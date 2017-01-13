Bilecik'te kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Caddesi'nde, Şenol G. idaresindeki 16 V 2772 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Bedir'e çarptı.
Kazada yaralanan Bedir'i, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bedir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Bilecik'te kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
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