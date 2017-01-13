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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te kamyonetin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Caddesi'nde, Şenol G. idaresindeki 16 V 2772 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut Bedir'e çarptı.


Kazada yaralanan Bedir'i, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.


Bedir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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