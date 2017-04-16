Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ubuz'un kullandığı 77 AE 347 plakalı otomobil, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 1. kilometresindeki Dereköy mevkisinde, Mehmet Kiraz'a (86) çaptıktan sonra devrildi.



Kazada, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Kiraz, olay yerinde hayatını kaybetti.



Sürücü ile eşi ve 4 çocuğu yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.