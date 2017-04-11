Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 64 bin 242'e yükseldi.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'te Şubat ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 310 adet artarak 64 bin 242 adet ulaşmıştır. Bilecik'te ki taşıtların, 30 bin 846 adet otomobil, 10 bin 890 adet kamyonet, 10 bin 447 traktör, 6 bin 938 adedi motosiklet, 3 bin 108 kamyon, 972 adet minibüs, 839 adet otobüs, 202 adet özel amaçlı taşıtlar olduğu belirtildi.



Bir ayda bin 491 taşıt nakli yapıldı



Bilecik'te, Şubat ayında bin 491 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 491 taşıt içinde otomobil bin 11 adet ile ilk sırada yer aldı. - BİLECİK