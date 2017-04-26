Bilecik'te Toplu Sünnet Şöleni

Bilecik'te 5'i Afgan uyruklu 20 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.



Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni için özel bir tren hazırlandı. Çocuklar, şölenin yapılacağı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ne bu tren ile geldi.



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceklerini belirterek, "Birimizin boynu bükük veya üzüntüsü, sıkıntısı olursa diğerlerimizin sevinmesi ve mutlu olması mümkün değil. Onuncusunu düzenlediğimiz çocuk festivalinde sünnet olmak isteyen yavrularımızla hep birlikte olmayı ve onların bu mutluluklarını paylaşmayı istedik." dedi.



Daha sonra Yağcı, çocuklara altın taktı ve çeşitli hediyeler verdi.