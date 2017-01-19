Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye köyünde yaşayan H.A'nın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik'te Terör Operasyonu
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.
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