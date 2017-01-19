Bilecik'te Terör Operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Bilecik'te Terör Operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye köyünde yaşayan H.A'nın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.


Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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