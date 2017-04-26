Bilecik'te Teog Heyecanı

Bilecik'te, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem ortak sınavlarının ilk gün oturumu tamamlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il geneli 55 okulda ve 205 salonda yaklaşık 2 bin 641 öğrencinin sınavlara girdiğini belirterek, öğrencileri sınava hazırlamak için öğretmenlerin büyük gayret gösterdiğini söyledi.



Öğrencilerin, başarılı olmak için çalıştıklarını ve gayret gösterdiklerini anımsatan Durmuş, "İl genelinde Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) soruları, kazanım değerlendirme soru bankası haline dönüştürüp, öğrencilerin ellerine ulaştırdık. Hazırlandılar ve inanıyoruz ki başaracaklar. Soruları dikkatli okudukları zaman, zamanı da iyi kullandıklarında bilgilerini de harmanlayarak güzel bir sonuca ulaşacaklarını düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum." diye konuştu.



Durmuş, bugünkü sınavda öğrencilerin, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden tabi olduklarını sözlerine ekledi.