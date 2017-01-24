Bilecik'te Şüpheli Ölüm

Pazaryeri ilçesinde, iki gündür kayıp olan Ahmet Çakır'ın (55) cesedi bulundu.



Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Dereköy köyünde ikamet eden Çakır'ın iki gündür eve gelmemesi üzerine kız kardeşi durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine güvenlik güçleri bölgede arama çalışması yaparken, Çakır'ın cesedi vatandaşlar tarafından köy girişinde bulundu.



Üzerinde herhangi darp ve yara izine rastlanmayan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.