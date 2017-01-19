Bilecik'te "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" Konferansı

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Acıbadem Hastanesi işbirliğinde "Spor Yaralanmalarında Güncel Tedavi Yöntemleri" konulu konferans düzenlendi.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Battal Yılmaz katıldı. Gerçekleşen konferansta konuşmacı Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Güneş, spor yaralanmalarında güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Taner Güneş, spor yaralanmalarının neden oluştuğu, nasıl önlemler alınması gerektiği ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdiği konferansa oldukça yoğun ilgi gösterildi. Konferansın ardından Taner Güneş, dinleyicilerinin sorularını yanıtladı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Güneş'e konferansın anısına üzerinde Osmanlı Arması bulunan bir tablo hediye etti. - BİLECİK