Bilecik'te Şiir Dinletisi

Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce şiir dinletisi düzenlendi.



Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kurslara katılan kursiyerler ile usta öğreticilerin çeşitli şiirleri seslendirdiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin Tospatlı ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.





Durmuş, "Kendine iyi bak" adlı şiiri seslendirmesinin ardından yaptığı konuşmada, merkezin kültürel ve sanatsal etkinliklerle, sanatsal yetenekleri keşfetme ve gösterme fırsatı verdiğini söyledi.