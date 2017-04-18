Bilecik'te Sigara Paketi İçerisine Gizlenmiş 89 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Bilecik'te sigara paketi içerisine gizlenmiş 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Bilecik'e seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, Y.D. isimli şahsın üzerinde sigara paketi içerisine gizlenmiş 89 adet uyuşturucu extacy hap ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlatıldı. - BİLECİK