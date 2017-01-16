Bilecik'te Sahte Para Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 17 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bir iş yerinde yaptıkları alışveriş karşılığında kullandığı 100 liranın sahte olduğunu belirledi.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı 27 ALZ 88 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.





Aramada, piyasaya sürülmeye hazır 17 adet sahte 100 liralık banknot ile 905 lira para ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler R.K., A.E. ve K.Ç.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.