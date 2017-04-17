Bilecik'te Referanduma Katılım Yüzde 90'ın Üzerinde Oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum unda Bilecik'teki katılım oranı yüzde 90,23 ile ülke ortalamasının çok üstünde gerçekleşti.



Bilecik'te 151 bin 865 seçmenden 137 bin 448 seçmen 602 sandıkta oyunu kullandı. Bilecik İl Seçim Kurulundan alınan kesin sonuçlara göre, il genelinde kullanılan 137 bin 448 seçmeden 68 bin 654'ü 'hayır', 65 bin 867'isi ise oyunu 'evet' yönünde kullandı. Yüzdelik orana göre 'hayır' yüzde 51,14 olurken, 'evet' ise; yüzde 49,86 çıkmış oldu.



Merkez ilçe ve Bozüyük hariç seçmen 'evet' dedi



Seçmenin yoğun olduğu Bilecik merkez ilçe ve Bozüyük ilçesinde 'hayır' çıkarken, diğer 6 ilçede 'evet' çıktı. Merkez Vezirhan beldesinde bin 80 oy 'evet', 975 oy 'hayır', merkez Bayırköy beldesinde 642 oy 'evet', 737 oy 'hayır', Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ise; 733 oy 'evet', 791 oy 'hayır' çıktı.



Bilecik merkezde 'hayır' çıktı



Bilecik merkez ilçede bulunan 48 bin 338 seçmenden 43 bin 545 seçme sandık başına gitti. 42 bin 790 oy geçerli sayılırken, 755 oy geçersiz sayıldı. 20 bin 401 seçmen oyunu 'evet' yönünde kullanırken, 22 bin 389 seçmen ise; oyunu 'hayır' yönünde kullandı.



Bilecik ilçelerindeki oy oranları



Bu sonuçlara göre; Bozüyük'te 53 bin 62 seçmenden 48 bin 764'ü sandık başına gitti. 47 bin 837 oy geçerli sayılırken, 927 oy ise; geçersiz sayıldı. Bozüyük haklı 21 bin 502 'evet' oyu atarken, 26 bin 335'i ise; oyunu 'hayır' yönünde kullandı. Gölpazarı'nda 8 bin 151 seçmenden 6 bin 992'si sandığa gitti. Bu oylardan 6 bin 806'sı geçerli sayılırken, 186'sı geçersiz sayıldı. Gölpazarı halkı 3 bin 647 'evet' yönünde oy kullanırken, 3 bin 159'u ise; 'hayır' dedi. İnhisar 'da 2 bin 74 seçmenden bin 766'sı sandık başına gitti. Bin 719 oy geçerli sayılırken, 47 oy geçersiz sayıldı. İnhisar 'da 891 'evet' yönünde oy çıkarken, 828 kişi ise, 'hayır' dedi. Osmaneli'nde 15 bin 950 seçmenden 14 bin 503'ü sandık başına gitti. 14 bin 229 oy geçerli sayılırken, 274 oy geçersiz sayıldı. Osmaneli'nde 7 bin 606 'evet' çıkarken, 6 bin 623 'hayır' yönünde oy çıktı. Pazaryeri'nde 8 bin 182'i seçmenden 7 bin 331'i sandık başına gitti. 7 bin 175 oy geçerli sayılırken, 156 oy geçersiz sayıldı. Pazaryeri'nde 3 bin 979 oy 'evet' çıkarken, 3 bin 196 oy ise; 'hayır' yönünde çıktı. Söğüt'te bulunan 13 bin 455 seçmenden 12 bin 192'si sandık başına gitti. 11 bin 958 oy geçerli sayılırken, 234 oy geçersiz sayıldı. Söğüt'te 6 bin 390 'evet' oyu çıkarken, 5 bin 568 oy ise; 'hayır' çıktı. Yenipazar'da ise; 2 bin 653 seçmeden 2 bin 355'i sandık başına gitti. 2 bin 307 oy geçerli sayılırken, 48 oy geçersiz sayıldı. Yenipazar'da bin 451 oy 'evet' çıkarken, 856 oy 'hayır' yönünde çıktı.



Katılım orana yüzde 90'ı geçti



Bilecik il genelinde 151 bin 865 seçmenden 137 bin 448 seçmen sandığa giderken, bu oran yüzde 90,23 olarak belirlendi. - BİLECİK