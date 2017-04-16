Bilecik'te Referanduma Katılım Yüksek

Bilecik'te oy verme işlemleri devam ederken, katılımın yüksek olacağı tahmin ediliyor.



Bilecik'te sabah erken saatlerden itibaren okullarda oy vermeye gelenler yer yer kuyruklar oluşturdu. Bazı yaşlı seçmenler okullarda bulunan sedyeler yardımıyla oy verme işlemini gerçekleştirirken, bazı vatandaşlar ise; oyunu sandığa çocuklarıyla birlikte attılar.



"İnşallah bu akşam sandıklar açıldığında değerlendirildiğinde yeni Türkiye'nin kuruluş temelleri de atılmış olacak"



Oyunu Bahçelievler Mahallesinde bulunan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1005 nolu sandıkta oyunu kullanan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, beklenen günün geldiğini söyledi. Artık sözün halkta, kararın millette olduğunu belirten Yağcı, "Milletimiz bugün kendinin geleceğine ilişkin olarak sözünü söyleyecek, kararını sandıkta verecek. İnşallah verilecek karar temennimiz, arzumuz tabi istiklalimiz için istikbalimiz için ve istikrarımız için evet olmasından yana ama halkımız hangi kararı verirse versin verilecek karar en doğru karardır. Biz siyaset anlayışı olarak buna inanıyoruz, buna güveniyoruz ve halkımızın vereceği karara sonuna kadar da saygılıyız. Bu zamana kadar halkımızla yapmış olduğumuz çalışmalarda hiç yanılmadık. Bundan sonrada yanılmayacağımıza olan inancımızda tamdır. İnşallah bu akşam sandıklar açıldığında değerlendirildiğinde yeni Türkiye'nin kuruluş temelleri de atılmış olacak. Önümüzdeki zaman dilim içerisinde 2023, 2053, 2071 hedeflerine geçmişinden ilham alarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye'yi hep birlikte ortaya çıkaracağız. Dünyanın arzu ettiği bir ilk on ekonomisi içerisinde olan bir Türkiye'yi millet olarak el ele, gönül, gönülle vererek hep birlikte ortaya çıkaracağız diyorum. Ben milletimize ve bugün sandıkları başında görev yapan sandık görevlilerimize güvenlik güçlerimize herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Çabamız gayretimiz, amacımız bu. Daha iyi bir Bilecik'i oluşturmak, daha iyi bir Türkiye'yi oluşturmak ve daha iyi daha güzel huzurlu dünyayı oluşturma noktasında hepimiz elimizden gelen gayreti çabayı gösteriyoruz" dedi.



"Yüzde 85'in üzerinde bir katılım olacağı noktasında"



Sandıklara vatandaşların yoğun bir ilgisi olduğunu aktaran Başkan Yağcı, "Sandıkları geziyoruz. Şu saat itibariyle sandık başkanlarımızın dediğine göre 3'te 2'lik bölüm şuanda hemşerilerimiz, seçmenler gelip oylarını kullanmışlar. Bu da katılım olarak ciddi bir oran. İnşallah Bilecik'te burada şuanda gezindiğim sandıkta edindiğim bilgi yüzde 85'in üzerinde bir katılım olacağı noktasında. Bu da milletimizin geleceğine olan ilgisi alakası son derece önemli. Demek ki milletimizi geleceğimiz noktasında verilecek kararda söz sahibi olmak istiyor. Bizim de zaten yapmak istediğimiz sözü asıl sahibi olan millete söyletmek. Onun için bugün o söz ve kararı tecelli edeceğiz diyorum" dedi.



Milletvekili Tüzün oyunu ailecek attı



CHP Bilecik Miletvekili Yaşar Tüzün ise; eşi ve 2 erkek çocuğu ile birlikte Bahçelievler Mahallesinde bulunan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu 1009 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemi sonrası bir açıklama yapan Tüzün, "Yaklaşık 50 gündür ilimizin çeşitli köylerinde, beldelerinde, ilçelerinde bu kampanya ile ilgili görüş bildirdik. Bugün tüm ülke olarak 55 milyon seçmenimiz sandığa gidip yurttaşlık görevini, vatandaşlık görevini yerine getirecek. Biz de Tüzün ailesi olarak görevimizi yerine getirdik, oylarımızı kullandık, tercihlerimizi yaptık. Bu tercihlerin öncelikle ülkemize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.



"Ben bugün Türkiye'de rekorun Bilecik olacağını umut ediyorum"



Tüzün sandıklara ilginin yoğun olduğunu anlatarak, "Şuanda yüzde 50, yüzde 60'ı geçmiş durumda. Akşam saat 17.00'ye kadar yüzde 90'lara ulaşacağını umut ediyorum. Hatta yüzde 90'ları geçeceğini umut ediyorum. Bir önceki seçimlerde de Bilecik oy kullanma oranlarında birinci sıradaydı. Bugün de böyle olacağını düşünüyorum. Diğer ilçelerle beldelerle yapmış olduğumuz temasları görüyorum ki halkımız bugün ilgi gösteriyor, oyunu kullanacak. Ben bugün Türkiye'de rekorun Bilecik olacağını umut ediyorum. Yüzde 90'ın üzerinde oy kullanılacağını umut ediyorum. Ülke genelinde en az yüzde 85 bandın üzerinde oy kullanılacağını umut ediyorum" dedi.



Öte yandan Bilecik Vali Süleyman Elban, eşi Beyza Elban ile birlikte Huzurevi'nde 1011 numaralı sandıkta oyunu kullandı. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise; Pazaryeri İlçesine bağlı Bozcaarmut Köyünde 1020 nolu sandıkta oyunu kullandı. - BİLECİK