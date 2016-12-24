Bilecik'te Otomobil Yangını

Bilecik'te, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.





Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şakar yönetimindeki 11 EL 040 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli karayolunun 10'uncu kilometresi Gülümbe rampaları mevkisinde, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.



Yangını fark eden Şakar, otomobili yol kenarına çektikten sonra itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.