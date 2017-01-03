Bilecik'te Okullar Arası Halter Şampiyonası Yapıldı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası halter il birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.



Kapalı Yüzme Havuzu Halter Salonunda yapılan müsabakalarda, yıldız erkekler kategorisinde 45 kiloda Ahmet Barış Öztürk, 56 kiloda Bahadır Erdal, 69 kiloda Muhammed Enes Yıldırım, yıldız kızlar kategorisinde 63 kiloda Zeynep Yağcı, +63 kiloda Sudenur Özlek, genç erkekler kategorisinde 56 kiloda Halil İbrahim Güven, 62 kiloda Utku Açıkgöz, genç kızlar A kategorisinde 48 kiloda Edanur Kavuncu, 58 kiloda Melike Akçapınar, genç kızlar B kategorisinde 53 kiloda Rabia Sertel, 58 kiloda Ecem Tırpancı ve 63 kiloda Esra Gürol dereceye girdi.



Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonada sporcuların dereceye girebilmek için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Bu çocukların içinden çok başarılı sporcuların çıkacağına ve bizleri uluslararası arenada temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.