Bilecik'te Okul Sporları Basketbol ve Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Bilecik'te, Okul Sporları 2016-2017 Yılı Faaliyet Programında yer alan basketbol ve voleybol müsabakaları sona erdi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Spor Salonunda Basketbol Yıldız Erkekler kategorisinde, Atatürk Spor Salonunda ise Yıldızlar Erkek kategorisinde gerçekleşen voleybol müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Basketbol müsabakaları sonucunda dereceye giren okullarda birinci Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu, ikinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, üçüncü Bozüyük Saffet Şeker Ortaokulu olurken dördüncü okul Bilecik Edebali Ortaokulu oldu. Voleybol müsabakalarında ise birinci okul Bilecik Edebali Ortaokulu olurken, ikinci Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu.



Müsabakalar sonunda dereceye giren okullar kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti. - BİLECİK