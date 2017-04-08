Bilecik'te Öğrenci Yurdu İnşaatı Sürüyor

Bilecik İmam Hatip Lisesinin bahçesinde yapımına başlanılan öğrenci yurdunun inşaatı devam ediyor.



Bilecik İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan 100 öğrenci kapasiteli yurt binası inşaatının 2'nci katında beton atma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 2016 yılında ilk kazması vurulan inşaatın 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Toplam 4 kattan oluşacak yurt içerisinde çok amaçlı yemekhane salonu, sosyal alanlar, revir, etüt odaları yer alacak. Yurt binası hizmete girdiğinde eğitim için şehir dışından gelen ve yurtta ikamet etmek isteyen öğrenciler, mekan sıkıntısı yaşamadan daha kaliteli ve sistemli bir şekilde hizmetten faydalanmış olacak. - BİLECİK