Bilecik'te "Meşaleli" Evlenme Teklifi

Bilecik'te bir kişi şehir merkezinde yaktığı meşaleler ve açtığı pankartla kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.Bilecik'li Erkan Acar, yaklaşık 2 yıldır arkadaşlık yaptığı Seda Göllü'ye ilginç bir evlenme teklifi yaptı.Acar, arkadaşlarının da yardımıyla şehir merkezinde hazırladığı "Benimle Evlenir misin? Seda'm" pankartı ile evlenme teklifi düzenledi. Meşaleler eşliğinde evlilik teklifinde bulunan Acar, kız arkadaşı Seda Göllü'den 'evet' cevabını aldı. Teklifin ardından gazetecilere açıklama yapan Acar, Yaklaşık 2 yıldır Göllü ile beraber olduklarını, kız arkadaşı ile evliliğe adım atmak istediğini belirterek, "Çok mutluyum, benim bir çok kahrımı çekti. Aslında bayağı önceden plan yapmıştım ama bugün yapmak zorunda kaldım." diye konuştu.