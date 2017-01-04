Bilecik'te Kurumlararası İş Birliği Protokolü İmzalandı

Bilecik Belediyesi ile Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında 'Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalandı.





Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, kamuya yararlı işte çalıştırma cezasının yerine getirilmesi amacıyla, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokolle hükümlülerin istihdam edileceğini söyledi.



Protokol kapsamında istihdam edilecek personelin, temizlik, ağaç dikim ve bakım ile diğer türlü bakım ve onarımlarla genel idare hizmetleri alanlarında çalışabileceklerini bildiren Yağcı, "Denetim Serbestlik Müdürlüğü ile güzel bir iş birliği yaptık. Protokolle her iki tarafın güzel çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Hükümlüler, kamuya yararlı işlerde istihdam olacaklar." diye konuştu.



Yağcı, konuşmasının ardından Denetimli Serbestlik Müdürü Selçuk Aydemir ile protokolü imzaladı.