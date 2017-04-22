Bilecik'te Kar Yağışı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.



Yüksek kesimlerde gündüz kar yağışının ardından, akşam saatlerinde de kent merkezinde kar yağmaya başladı. Nisan ayında kar yağışını gören bazı vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da ürünlere zarar vermesinden dolayı endişe yaşadı.



Bazı çiftçiler, ağaçların çiçek açtığını ve kar yağışının ardından, hava sıcaklığının düşmesi sonucu meyve fidanlarının zarar görebileceğini belirtti.



Kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.