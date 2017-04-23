Bilecik'te İllerarası Kyokushin Karate Turnuvası

Bilecik'te, illerarası Kyokushin Karate Turnuvası gerçekleştirildi.



Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda, Vali Süleyman Elban ve Karate Federasyonu temsilcileri ile sporseverlerin katıldığı turnuvanın seremonisinde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, turnuvaya 7 ilden toplam 300 sporcunun katıldığını bildirdi.





Yıldız, Karate Federasyonunun uluslararası başarılarda ülkedeki federasyonların başında geldiğini anımsatarak, "Karate saygının, sevginin, nezaketin ve dürüstlüğün ön planda tutulduğu tam bir disiplin sporudur. Disiplinli ve gayretli çalışmaların neticesinde içinizden çok başarılı sporcular çıkarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğinize canı gönülden inanıyorum." dedi.



Bilecik Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi ile milli takım antrenörü Ömer Salih'in karate gösterisinin ardından Bilecik, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adana, Şanlıurfa, Hatay'dan katılan sporcular mücadele etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını Elban ile Yıldız verdi.