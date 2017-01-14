Hırsızlığın Böylesi İlk Kez Görüldü! Araçların Plakası Çalındı

Bilecik'te yaşanan ilginç hırsızlık olayında bir otomobilin plakaları çalındı.

Hürriyet Mahallesi Şair Salih Korkmaz Sokağı üzerinde bulunan evinin önüne gece otomobilini park eden Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan Hakan Korkmaz, sabah işe gitmek üzere kalktığında büyük şok yaşadı.

PLAKALARI BULAMADI

Gece park ettiği otomobilinin sabah kalktığında 16 Z 6810 numaralı plakalarını bulamayan Korkmaz, hemen Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Yetkilerin Korkmaz'ın ifadesini almasının üzerine araç yanına gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptılar.

"ŞOKE OLDUM"

Sabah işe gitmek için arabasının başına gittiğini anlatan Hakan Korkmaz, "Ön plakanın olmadığı gördüm. Sonra arka tarafa baktım ve arkadaki plakalar da yoktu. Hemen gittim şikayetçi oldum. Terör örgütleri plakaları çalarak neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Bilecik'te senelerce yaşarım, böyle bir hırsızlık olduğunu ilk şahit oldum" dedi.