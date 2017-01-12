Bilecik'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.



Vali Elban, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2017 yılının hem ülke hem de kurumların yatırımları ve faaliyetleri açısından verimli geçmesi temennisinde bulundu.



Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2016 yılında 709 projenin uygulandığını bildiren Vali Elban, şöyle konuştu:



"Projelerden yıl sonu itibariyle 408'i tamamlandı ve 169'unda çalışmalar devam ediyor. 27'si ihale aşamasında, 105'ine de henüz başlanamamıştır. Projelerin toplam tutarı 1 milyar 173 milyon 678 bin liradır. 2016 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 424 milyon 512 bin liradır. Yıl sonuna kadar toplam 288 milyon 411 bin lira harcanarak yüzde 68 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."



Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu da Bilecik'i Bursa'ya bağlayacak Bilecik-Yenişehir karayolu ile Bilecik'te köprülü kavşak çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Toplantıya, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanları da katıldı.