Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantıları yapıldı.
Vali Süleyman Elban başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.
Gündem maddeleri olarak, Gölpazarı ilçesi Baltalı köyünü Yenipazar ilçesine bağlayan yol üzerindeki 5 noktaya menfez yapılması, okçuluk sporunun geliştirilmesi ve gençlerin spora olan ilgisinin arttırılması maksadıyla açılacak kurslarda görev alacak antrenör yetiştirilmesine destek sağlamak amacıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığının programında yer alan yardımcı antrenör kursuna katılacak kursiyerlerin ihtiyaçlarının karşılanması konuları ele alındı.
Ayrıca, Vali Elban başkanlığında Vali Yardımcısı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Hail İbrahim Acır, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Söğüt Kaymakamı Berkay Sönmezay, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı ile Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Bilecik 2. OSB ve ilçe OSB toplantıları yapıldı.
Bilecik'te İl Encümen ve Osb Toplantıları
Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantıları yapıldı.
Bilecik İl Encümen ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantıları yapıldı.