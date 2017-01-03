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Bilecik'te İkinci Transfer Dönemi Başladı

Bilecik'te İkinci Transfer Dönemi Başladı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2016-2017 ikinci transfer dönemi 2 Ocak günü başladı.

Bilecik'te İkinci Transfer Dönemi Başladı

Bilecik 1. Amatör Lig'de 2016-2017 ikinci transfer dönemi 2 Ocak günü başladı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun tarafından yapılan açıklamada, "2016-2017 ikinci transfer dönemi 2 Ocak 2017 günü başlayarak 17 Şubat tarihinde son bulacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

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