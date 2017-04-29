Bilecik'te "Huzur Türkiye-5 Operasyonu"

Bilecik'te, "Huzur Türkiye-5" uygulaması kapsamında polis ekiplerince umuma açık iş yerleri ve yollarda denetim gerçekleştirildi.



Alınan bilgiye göre, il genelinde 60 polis, 15 noktada uygulama yaptı.



Kafelerde çalışanlar ile müşteriler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.



Ekipler, yol uygulaması kapsamında ise 329 araçta arama yaparak 697 kişinin GBT kayıtlarını inceledi.



Uygulama noktalarını gezen İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, polisleri denetleyerek güvenlik önlemlerinin alınması konusunda uyarılarda bulundu.