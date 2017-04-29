Bilecik'te 'Huzur' Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Huzur Türkiye-5 Uygulaması kapsamında ekipler Bilecik'te dün gece 2 etaplı 'huzur' operasyonu gerçekleştirdi.



Bilecik ili genelinde farklı bölgelerde 100 polis ile gerçekleştirilen 'huzur' operasyonunda yapılan uygulamalar saat 20.00'de başlayarak 22.00'ye kadar sürdü. Kent merkezinde 5 ayrı noktada yapılan yol uygulamasında 194 şahıs ve 95 araç kontrol edildi. Bu kontrol sırasında 1 kişiye 6136 sayılı kanuna göre işlem yapıldı. Bu uygulama kapsamında ilçelerin tamamında 503 şahıs ve 234 araç kontrol edildi. İlçelerdeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



İl Genelinde saat 22.30'dan 01.00'a kadar ikinci etap umuma açık yer uygulaması yapıldı. - BİLECİK