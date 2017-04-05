Bilecik'te "Huzur" Operasyonu

Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından "huzur" operasyonu yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "huzur" operasyonu gerçekleştirildi.



İl genelinde 150 polis, 15 noktada uygulama yaptı. Kafelerde çalışanlarla müşteriler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu.



Uygulamalarda 445 araçta arama yapıldı, 959 kişinin GBT kayıtları incelendi. Ekipler, 6 aracın sürücülerine toplam 5 bin 399 lira cezai işlem uyguladı. İki araç ise trafikten men edildi.



İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da uygulama noktalarını gezip polisleri denetleyerek güvenlik önlemlerinin alınması konusunda uyarılarda bulundu.



Namal, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamaların asayişi sağlamak, halkın canını ve malını korumak için son derece gerekli ve yararlı olduğunu belirterek, "Türkiye çapında huzur operasyonlarının dördüncüsünü yapıyoruz. Daha önce de üç defa bu operasyonları yapmıştık. Operasyonlarımız devam edecek." diye konuştu.