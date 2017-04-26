Bilecik'te "Hukuk Uygulamaları" Semineri

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki şube müdürü ve okul müdürlerine yönelik "Hukuk Uygulamaları" konulu seminer düzenlendi.



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Yetkilisi Av. Ebru Aşıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seminerin şube müdürleri ve okul müdürlerinin karşılaştıkları hukuki uygulamalarla ilgili en doğru, hukuka en uygun davranış biçimini öğretmek, mevzuatla ilgili bilgiler vermek için hazırlandığını söyledi.



Seminerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, kamu zararı kavramı ve kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikleri, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve iş mevzuatı ile ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını anlatan Aşıcı, yararlı bir seminer olduğunu düşündüklerini ifade etti.



Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ufuk Arslan ve okul müdürleri katıldı.