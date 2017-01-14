Bilecik'te "Hasbihal Gençlik Sohbetleri"

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Hasbihal Gençlik Sohbetleri" kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız gençlerle bir araya geldi.



Yıldız, Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sokakta çalışan çocukların topluma kazandırılması projesi kapsamında bu çocuklar üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde çok sayıda çocuğu topluma ve spora nasıl kazandırdığını anlattı.





İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yıldız, gençlerin spor tesislerinden ve faaliyetlerinden faydalanmalarını istedi.





Etkinlik, Gençlik Merkezi ile Bilecik KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen, uygulamalı girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaların verilmesiyle sona erdi.