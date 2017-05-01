Bilecik'te "Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları"

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından "24'üncü Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları" gerçekleştirildi.



Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birçok avcı ve atıcı kulübünün katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken, müsabakalarda bin 500 sporcu birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bu yıl müsabakalarda 55 metre Serbest Atış kategorisi, 35 metre Klasik Pet Şişe ve Trap atışları, 35 metre Tavşan hedef atışı ve bu yıl ilk defa yapılan uçan domuz atışı kategorisi olmak üzere toplam 5 kategoride sporcular birbirleriyle mücadele etti. Ayrıca yarışmalarda alınan sağlık ve emniyet tedbirleri sporcuların ve izleyenlerin takdirini kazandı. Genç yaşlı herkesin ilgisini çeken organizasyonda, poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından sıcağa aldırmadan büyük bir ilgi ve heyecanla izlendi.



"Amacımız kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek"



Müsabakalarla hakkında bilgi veren Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen avcı ve atıcı bayramındaki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde kullanılmasının kesinlikle doğru bulmadıklarını belirtmek olduğunu söyledi. Öktem, "Bu tarz organizasyonlarla, atışa meraklı amatör olmaya aday dostlarımıza bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, ilçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğa sever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Bu yıl 24'üncüsünü düzenlemiş olduğumuz Avcılık ve Atıcılık müsabakamıza, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bartın, İzmir, Zonguldak, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcu katılmıştır. Yarışmalarda şampiyon olan tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan oldukça ilgi gören etkinliğe, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, MHP İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, MHP İlçe Başkanı Ahmet Niğmet, CHP İlçe Başkanı Faik Üstün, Birleşik Metal İş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Recai Büyükbeyhan, Osmaneli Halk Bankası Müdürü Osman Yurttaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK