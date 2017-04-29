Bilecik'te Forklift Kazası; 1 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen forklift kazası 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre; bir depoda çalışanı Ayhan Akduman (35) kullandığı forklift ile iş yerine seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı araç yolun sağ tarafından bulunan 3 metre yükseklikte bahçeye uçarak yan bir şekilde devrildi. Kazada forklift sürücüsü Ayhan Akduman yaralandı ve kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK