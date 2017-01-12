Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabıt katibi ile 3 infaz koruma memuru, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 şüpheli, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Bilecik'teki FETÖ Soruşturmasında 6 Şüpheli Memur Cezaevine Gönderildi
Bilecik'te FETÖ/PDY soruşturmasında 1 icra dairesi müdür yardımcısı, 2 adliye zabit katibi, 3 infaz koruma memuru toplam 6 şüpheli memur tutuklanıp cezaevine gönderildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads