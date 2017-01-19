Bilecik'te Fetö/pyd Operasyonu Kapsamında Gözaltına Alınan 24 Emniyet Mensubu Savcı Karşısına...

Bilecik'te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan emniyet mensupları peyderpey savcı karşısına çıkarılıyor.



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından FETÖ/PDY Bilecik ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda aralarında 4'üncü sınıf emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler sabah Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada 1 hafta süren sorgunun ardından şüpheliler bugün KOM ekipleri tarafından bugün peyderpey Bilecik Adliye Sarayından savcı karşısına çıkıyorlar. İfadesi alınan şüpheliler tekrar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin yarın hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Gözaltına alınan o isimler şöyle:



"Murat B., Hasan Hüseyin T., Üzeyir K., Recep K., Fethi K., Veysel Ş., Sezai Ö., Abdullah E., Nurettin S., İsmail K., Mustafa Ö., Bülent P., Özkan Ö., Berk M., Hüseyin D., Ömer Faruk K., Bayram K., Yüksel K., Ünal K., Hüseyin G., Selami S., Muhammed Sadık A., Şener Y., Adem B.". - BİLECİK