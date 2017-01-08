Bilecik'te Eğitime Kar Engeli

Bilecik'in Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın okullarda eğitim öğretim yapılmayacak.



Söğüt ve Yenipazar kaymakamlıkları, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.



Bu ilçelerde kamuda görevli hamileler ile engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.