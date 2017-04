Bilecik'te Çocuk Akademisi Öğrencileri İlk Dersini Aldı

Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisinin gönüllüleri faaliyetlerine başladı.



Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Koordinasyonunda kurulan gönüllü zabıta, itfaiyeci ve çevreci öğrencilerden oluşan Çocuk Akademisi, ilk Belediyecilik dersini Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan aldı.





Belediye Başkanı Selim Yağcı, bir araya geldiği Çocuk Akademisi öğrencilerine belediyecilik ve faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.





Başkan Yağcı, belediyeciliğin herkesin kendi başına yapması gereken şeyleri, onlar adına kurumsal olarak yapan birimin adı olduğunu söyledi.





İnsanın olduğu her yerde belediyeciliğe ihtiyaç olduğunu aktaran Yağcı, "İnsanın doğumundan ölümüne kadar hayatının her alanında mutlaka olması gereken bir organizasyonun adı. Sizler Bilecik Belediyesi Çocuk Akademisinin üyeleri olarak bu anlamda önemli görevler alacaksınız. Yani belediyenin zabıtası, iyi denetim yapmazsa, şehirde birçok noktada insan sağlığı açısında sıkıntılar oluşur. Yangın çıktığında bir dakika bile itfaiyenin geç gelmesi can ve mal güvenliğini tehlikeye atar. Çevremizi temiz tutmazsak ve kontrollü çalışmazsak geleceğimiz tehlikede olur. Sizlerin gönüllü belediyeciler olarak güzel işler yapacağınıza inanıyorum ve faaliyetlerin sizlere katkı sunmasını temenni ediyorum." dedi.