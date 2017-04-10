Bilecik'te çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuğunu son anda kurtardı



BİLECİK - Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı.

Yangın, Ertuğrulgazi Mahallesi Sevilay Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın zemin katında oturan Mesut Emine Yılmaz çiftinin evinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Emine Yılmaz, evde ocağa koyduğu yemek sonrası evde bulunan Yusuf Eymen Yılmaz evdeyken yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Bu esnada evin salondan dumanların yükseldiğini gören kadın, yanan koltukları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin kısa sürede çoğalması üzerine genç anne 3 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen Yılmaz'ı kucağına alarak dışarı çıktı. Dumanları ve alevleri gören komşuları durumu hemen 110 ekiplerinin arayarak haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Panik içinde yangını izleyen Emine Yılmaz ve küçük oğluna 112 Acil Sağlık ekipleri olası bir zehirlenmeye kaşı müdahale edildi.

"2 dakikalığına balkona çıktım"

Yangını anlatan Emine Yılmaz; evde 3 yaşındaki çocuk olduğunu anlatarak, "Balkona çıktım 2 dakikalığına o ara yangın çıkmış, yapacak bir şey yok" dedi.

Öte yandan Anne, oğul ve dumandan etkilenen diğer apartman sakini 2 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.