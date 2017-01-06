Bilecik'te Çiğ Köfte ve Yufka Denetimi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren çiğ köfte ve yufka üretim yerlerini denetledi.



Zabıta Müdürü Erdem Tetik, denetimle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla iş yerlerinde başta temizlik olmak üzere birçok kalemde denetleme gerçekleştirdiklerini söyledi.



Çiğ köfte üretimi ve sunumu yapılan yerlerin son dönemlerde arttığını dile getiren Tetik, "2017'de vatandaşın özellikle gıdayla ilgili hizmetlerin en sağlıklı ve kalitelisini alması için sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz. Birçok alanda, belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımız kapsamında, bugün, çiğ köfte ile yufka üretimi yapılan yerleri denetledik. Denetimlerde esnaf ve iş yeri çalışanlarına gerekli uyarı ve talimatları verdik." diye konuştu.



Tetik, özellikle gıda sektörünün halkın sağlığı açısından son derece önemli bir noktada olduğunu sözlerine ekledi.