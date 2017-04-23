Bilecik'te çarşı esnafı helva dağıttı



BİLECİK - Bilecik'te çarşı esnafı vatandaşlara Miraç Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.

Bilecik'te çarşı esnafı, Miraç Kandili dolayısıyla irmik helvası dağıttı. İslam aleminin Miraç kandilini kutlayan Ali Han, "Esnaflarımızın katkılarından dolayı bu işi organize eden benim. O konuda hiçbir kandilimizi aksatmıyoruz. Allah ömür verdikçe geleneklerimiz devam edecek. Tüm Bileciklilerin de mübarek Miraç Kandilini candan gönülden kutluyorum. Afiyet, şeker olsun" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesi sebebiyle helva kısa sürede tükendi.

(CKT-İS