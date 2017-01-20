Bilecik'te "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında tüm ana sınıfı ve ilk okul öğrencileri gösterileriyle izleyenleri adeta mest etti.



Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda "Bir Masal da Sen Anlat" projesi kapsamında ana sınıfı 4-5 yaş ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı organizasyonla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı masal anlatma etkinliği düzenlendi. Proje doğrultusunda okullar kendi bünyelerinde anlatılacak masalı ve anlatacak öğrencilerini seçtiler. Ardından okullardan seçilen öğrenciler, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programda hünerlerini sergilediler. Birbirinden ilginç kostüm ve dekorların, ilgi çekici müziklerin kullanıldığı etkinlikte öğrencilerin kendilerine has, tatlı anlatımları büyükleri tarafından hayranlıkla izlendi. Öğrenciler, masal anlatma konusunda büyüklerinden hiç de geride olmadıklarını gösterirken, programın öğrenci velileri tarafından büyük bir mutlulukla ve dikkatle izlendiği görüldü. Öğrencilerin jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği ve herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, derece açıklanmadı ve tüm öğrencilere ödül verildi.



Proje ile ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Sarıfakıoğulları, öğrencilerin öz güven kazanmaları, toplum önünde rahat konuşabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirmeleri amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Sarıfakıoğulları, yine etkinlik sayesinde öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamayı okul, veli ve öğrenci iş birliğini etkin hale getirmeyi ve öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkarmayı düşündüklerini anlattı. Öğrencileri etkinliğe hazırlayan öğretmen, veli ve okul yöneticilerine teşekkür eden Sarıfakıoğulları, tüm öğrencilere hediye verdi ve onları başarılı anlatımlarından dolayı kutladı. - BİLECİK