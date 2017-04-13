Bilecik'te "Bilgi Evi" İçin Protokol İmzalandı

Bilecik Belediyesi ile Bien Seramik "Bilgi Evi" protokolü imzaladı.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, protokolle eğitime ve çocuklara yönelik büyük ve önemli bir imzanın atıldığını belirtti.





Belediye olarak vatandaşlara yeni ve güzel hizmetler sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yağcı, şöyle konuştu:



"Hizmet anlayışımızın odak noktasında çocuklarımız ve gençlerimiz var. Dezavantajlı ile potizif ayrımcılık yapacağımız kesimdeki insanlarımız için de hassasiyet gösteriyoruz. Bu dönem programa aldığımız Bilgi Evi'nin, şehrimizin sanayi ve ekonomideki büyük değeri olan Bien Seramik ile ortak bir projeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile yaklaşık 450 metrekare alan üzerinde 5 katlı bir yapı olacak. Burası bir eğitim yuvası ve kurumu olacak."



Bien Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Ercan ise 20 yıldır Bilecik sanayi sektöründe hizmet verdiklerini anımsatarak, sektörü geliştirmek ve büyütmek için çalıştıklarını söyledi.