Bilecik'te Basketbol Maçında Arbede

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin (TB2L) 11. haftasında oynanan Bilecik Belediyespor-Ankara Ormanspor karşılaşması sonunda oyuncular arasında arbede yaşandı.



Yeni Spor Salonunda oynanan maçı konuk Ankara Ormanspor, 77-71 kazandı.



Karşılama sonunda iki takımın oyuncular arasında arbede çıktı. Bazı oyuncuların birbirlerine yumruk atmaya çalıştığı görüldü. İki takım yöneticilerinin araya girmesiyle oyuncular arasındaki arbede sona erdi.



Bilecik Belediyespor Başantrenörü Yeşer Karabulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Öne de geçebilirsiniz geriye de düşebilirsiniz. Oyuncu sinirlenebilir veya kızabilir maçı kaybettiği için. Basketbolun içinde böyle şeyler olabilir." dedi.