Bilecik'te Başkan Yıldırım'ın Ziyareti Öncesi Hazırlıklar

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün Bilecik'te miting yapacağı alanda tüm güvenlik önlemleri üst düzeyde alınırken, Bomba Arama Köpeğiyle tüm alanı didik didik arandı



Başbakan Binali Yıldırım bugün Bilecik'te Cumhuriyet Meydanında yapacağı miting öncesi tüm güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Miting alanı demir bariyerle kapatılırken, alan giriş çıkışlarda güvenlik kontrolü bulunduğu kapılarla önlem alındı. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığına bağlı ekipler Bomba Arama Köpeğiyle tüm alanı ve dışını didik didik aradılar. Çevre illerden yaklaşık bin 500 polisinde görevlendiği miting öncesi polisleri taşıyan otobüsler alana peyderpey gelmeye başlamadı. Park sorunu teşkil eden araçlar ise; çekici yardımıyla bulundukları yerden çekildiler.



Öte yandan mitinge, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nı da da katılacağı belirtildi. - BİLECİK